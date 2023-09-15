Google'dan konum izleme anlaşması: 93 milyon dolar ödeyecek

Google'ın ticari kazancı uğruna kullanıcıların hareketlerini izleme devam ettiğini bildiren Bonta, "Bu kabul edilemez ve bugünkü uzlaşmayla Google'ı sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.



Anlaşma kapsamında Google, California eyaletine 93 milyon dolar ödeyecek.



Google, bu konuda herhangi bir hatası olmadığını belirtirken, anlaşma kapsamında bazı kısıtlamaları kabul etti.