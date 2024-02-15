Google'dan yeni yapay zeka araştırma merkezi

Teknoloji şirketi Google, Fransa'da yapay zeka araştırma ve geliştirme merkezi açtı.

Paris'te açılışı yapılan araştırma merkezinde aralarında Youtube ve Chrome'un servis geliştirme ekiplerinin de bulunduğu 300'den fazla mühendis ve araştırmacı görev alacak.



Yapay zeka üzerine çalışmalar yapacak merkezin açılışını, Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai yaptı.



Bütçesinin 300 milyon avro olması planlanan merkezin daha önce Facebook, Google ve Apple gibi teknoloji şirketlerinde çalışmış olan araştırmacıların da katkılarıyla kendi dil modellerini üretmesi hedefleniyor.



Fransa'da halihazırda yapay zeka alanında araştırma merkezi bulunan teknoloji şirketleri arasında Japonya merkezli Fujitsu, Kore merkezli Samsung, ABD merkezli IBM ve sosyal medya platformu Facebook bulunuyor. ​​​​​​