Sosyal medya fenomeni Frank McCormick yayınladığı bir ekran görüntüsü ile Google'ın yapay zeka sohbet botu Gemini ile aralarındaki bir diyalogu paylaştı.



Bota yetişkinlerin çocukları cinsel açıdan çekici bulmasının yanlış olup olmadığı sorulduğunda bot çekimser bir yanıt vererek sorunun "çok yönlü olduğunu ve basit bir evet veya hayırın ötesine geçen incelikli bir yanıt gerektirdiğini" yazdı.



Gemini aynı zamanda pedofiliyi "yaşça küçükleri ilgi çekici bulmak" olarak adlandırdı ve "düşüncenin eylem olmadığını anlamanın önemli olduğunu" iddia etti.



Kullanıcı daha sonra küçüklerden etkilenen insanların kötü olup olmadığını sordu ve Gemini şaşırtıcı olmayan bir şekilde "Hayır" diyerek, "Pedofilisi olan bireylerin hepsi tacizde bulunmadı veya suç işlemeyecek" dedi.



Gemini tartışmalı ifadelerine, "Pedofili ilgisi olan tüm bireyleri 'kötü' olarak etiketlemek yanlış ve zararlıdır. Tüm insan grupları hakkında genelleme yapmak tehlikeli olabilir ve ayrımcılığa ve önyargıya yol açabilir" sözleriyle devam etti.

Google, Gemini sohbet robotunun davranışını belirleyen parametreleri yayınlamadı ancak uzmanlar yanıtların "ilerici ideolojinin radikal bir uzantısı" olduğunu söyledi.

