Google'ın sırlarını çaldı, iflasını açıkladı

Eski Google mühendisi Anthony Levandowski, şirketin sürücüsüz araç birimi Waymo'da çalıştığı dönemde şirketin ticari sırlarını mobil ulaşım uygulaması Uber'e satmakla suçlanıyordu.



Reuters'ta yer alan habere göre, mahkeme davacı taraf Google'ı haklı buldu ve Levandowski'nin şirkete 179 milyon dolar (Yaklaşık 1.1 milyar TL) tazminat ödemesine hükmetti. Aynı habere göre, bu karar sonrası Levandowski iflas ettiğini açıkladı.



Kaliforniya'nın San Jose kentinde savcılık, Google'ın 2017'de açtığı, Uber'in yasal uzlaşma yoluna gittiği davanın uzantısı olarak yürütülen soruşturmanın ardından hazırladığı iddianamede, Levandowski'ye 33 ayrı "ticari sırları çalma" suçlaması yöneltmişti.



İddianamede Levandowski'nin, Waymo'da çalıştığı dönemde robotik araçlar üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen ticari sır niteliğindeki bilgileri, daha sonra çalışmaya başladığı Uber'e satmakla suçlanmıştı



Gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarılan Levandowski, 2 milyon dolar kefalet ödedikten sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

