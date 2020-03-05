Google'ın sırlarını çaldı, iflasını açıkladı

Google'ın sürücüsüz araç birimi Waymo'dan ayrıldıktan sonra Uber için çalışmaya başlayan mühendis Levandowski'nin, ticari sır niteliğindeki bilgileri çalarak rakip firmaya aktardığı iddiası ile açılan dava sonuçlandı.

ntv.com.tr 05.03.2020 - 10:22

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Eski Google mühendisi Anthony  Levandowski, şirketin sürücüsüz araç birimi Waymo'da çalıştığı dönemde şirketin ticari sırlarını mobil ulaşım uygulaması Uber'e satmakla suçlanıyordu. 
  
Reuters'ta yer alan habere göre, mahkeme davacı taraf Google'ı haklı buldu ve Levandowski'nin şirkete 179 milyon dolar (Yaklaşık 1.1 milyar TL) tazminat ödemesine hükmetti. Aynı habere göre, bu karar sonrası  Levandowski iflas ettiğini açıkladı. 
  
Kaliforniya'nın San Jose kentinde savcılık, Google'ın 2017'de açtığı, Uber'in yasal uzlaşma yoluna gittiği davanın uzantısı olarak yürütülen soruşturmanın ardından hazırladığı iddianamede,  Levandowski'ye 33 ayrı "ticari sırları çalma" suçlaması yöneltmişti. 
  
İddianamede Levandowski'nin, Waymo'da çalıştığı dönemde robotik araçlar üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen ticari sır niteliğindeki bilgileri, daha sonra çalışmaya başladığı Uber'e satmakla suçlanmıştı 
  
Gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarılan Levandowski, 2 milyon dolar kefalet ödedikten sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 
 

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