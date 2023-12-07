Google'ın yeni yapay zekası Gemini nedir, özellikleri neler?

Google, "bugüne kadar oluşturduğu en yetenekli genel yapay zeka modeli" olarak tanımladığını Gemini ile ilgili ilk ayrıntıları paylaştı. Farklı görev ve cihazlarda kullanılması planlanan Gemini'nin ultra, pro ve nano gibi sürümleri var. Peki, Google'ın yeni yapay zekası Gemini nedir, özellikleri neler?

Google'ın yeni yapay zekası Gemini nedir, özellikleri neler?

Gemini ’ın alanındaki en son geliştirdiği büyük dil modeli. Bu modelin yeni bir çağın başlangıcı olacağı konuşuluyor. Gemini’ın en basit versiyonu, şimdilik metin girdileri ve çıktılarıyla çalışabiliyor.

Google'ın yeni yapay zekası Gemini nedir, özellikleri neler? - 1

Gemini AI teknolojisi önümüzdeki günlerde Google Arama, Ads, Chrome, Duet AI ve daha fazla uygulamayla entegre edilecek. Model şu anda yalnızca İngilizce çalışabiliyor olsa da ilerleyen dönemde Türkçe de dahil pek çok dile yer verilecek.

Google'ın yeni yapay zekası Gemini nedir, özellikleri neler? - 2

GEMİNİ ÖZELLİKLERİ

Farklı görev ve cihazlarda kullanılması planlanan Gemini'nin ultra, pro ve nano gibi sürümleri var. Gemini Ultra, hem dünya bilgisini hem de problem çözme yeteneklerini test etmek için matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp gibi 57 konunun birleşimini kullanan MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) konusunda alanında uzman insanlardan daha iyi performans gösteren ilk model.

Google'ın sohbet botu Bard, ileri düzey akıl yürütme, planlama, anlama ve diğer yeteneklere yardımcı olmak için Gemini Pro'yu kullanacak.

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