Google'ın yeni yapay zekası Gemini nedir, özellikleri neler?

GEMİNİ ÖZELLİKLERİ



Farklı görev ve cihazlarda kullanılması planlanan Gemini'nin ultra, pro ve nano gibi sürümleri var. Gemini Ultra, hem dünya bilgisini hem de problem çözme yeteneklerini test etmek için matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp gibi 57 konunun birleşimini kullanan MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) konusunda alanında uzman insanlardan daha iyi performans gösteren ilk model.



Google'ın sohbet botu Bard, ileri düzey akıl yürütme, planlama, anlama ve diğer yeteneklere yardımcı olmak için Gemini Pro'yu kullanacak.