Gözler BTK'da: X platformuna ceza yolda (Erişim engeli mi getirilecek?)

Haber: Sibel Can



Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna ceza geliyor.



Mevzuata göre Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu aşan sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de yaşayan ve Türk vatandaşı olan bir temsilci bulundurmak zorunda.



Elon Musk’un sahibi olduğu X ise bu koşulu hala yerine getirmedi.



40 MİLYON TL PARA CEZASI VERİLMİŞTİ



X'e temsilci bildirmediği için önce 10 milyon lira, ardından da 30 milyon lira idari para cezası verilmişti.



Para cezasını ödemeyen X'e reklam verme yasağı getirilmiş ve temsilci ataması için 3 aylık süre tanınmıştı.

SIRADA BANT DARALTMA CEZASI VAR



Verilen bu süre dolarken yasaya göre sırada bant daraltma cezası var. Sonraki adım ise erişim engeli.

Gözler ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) konuyla ilgili vereceği karara çevrildi.



Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün ise konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adli merciler ve idari mercilerle olan yazışmaların askıda kaldığını ve gerekli muhattaplığın sağlanamadığına değinen Ergün, bant daraltılması ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk IP'leri üzerinden bu firmaya ulaşımlarının önemli ölçüde engelleneceğini dile getirdi.



Ergün sonraki adımı ise şöyle açıkladı:



"Bant genişliğinin daraltılmasından sonraki yaptırım da topyekün bu firmaya erişimin engellenmesi. Yani T.C. vatandaşlarının Türk IP'leri üzerinden bu firmaya girememesi demek."

