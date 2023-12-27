GPT-4 ve DALL-E 3 ücretsiz oldu: Microsoft'un yapay zekası Copilot çıkış yaptı

Microsoft'un yeni yapay zekalı sohbet robotu Copilot, Android mobil cihazlarda kullanıcılar ile buluştu.

GPT-4 VE DALL-E 3 ÜCRETSİZ KULLANILABİLİYOR

OpenAI'nin en yeni modelleri GPT-4 ve DALL-E 3 tarafından desteklenen Copilot, basit metin açıklamalarından ve istenen görüntüleri oluşturmak için de kullanılabiliyor.

Uygulama Google Play Store'dan ücretsiz indirilebiliyor ve oturum açmak için Microsoft hesabı gerektirmiyor.

ŞARKI YAZABİLİYOR

Öte yandan son güncellemeyle birlikte Copilot'un video özetleyebildiği ve şarkı yazabildiği de kaydedildi.

Copilot henüz iOS cihazlarda mevcut değil ve şirket uygulamanın Apple kullanıcıları için ne zaman çıkış yapacağına dair bir bilgi vermedi.