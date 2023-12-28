Yapay zeka restoranlardan rezervasyon yaptıracak (GPT-5 nasıl olacak?)

Birçok kullanıcı OpenAI'nin geliştirdiği ChatGPT'de yeni sürüm GPT5'in 2024 yılında neler yapabileceğini merak ediyor.



RESTORAN ARAYIP REZERVASYON YAPACAK

Bir yapay zeka uzmanına göre, ChatGPT'nin önümüzdeki yılın başlarından itibaren restoranları arayabilecek ve rezervasyon yapabileceği öne sürüldü.

Ai-Da robot projesinin direktörü Aidan Meller, GPT-5 güncellemesinin 2024 yılında yapılacağını düşünüyor.

Meller, sohbet robotunun yakında sadece bir metin editörü olarak hareket etmek yerine dünyada eylemler gerçekleştirebileceğini söylüyor.

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2024 yılında çıkması beklenen ChatGPT5'in, yalnızca metin editörlüğüyle kalmayıp gerçek hayatta da eylemler gerçekleştirebileceği öngörülüyor.

Meller 'Telefonunuza "Pazartesi günü saat yedide bana bir restoran ayarlayabilir misiniz?" diyebilirsiniz ve ChatGPT Five restoranı arayabilir, onlarla sesli olarak konuşabilir, "Merhaba, saat yedi için bir randevu almaya çalışıyorum" diyebilir ve sizin için rezervasyon yapabilir ve sonra size geri dönüp "rezervasyon yapılmıştır" diyebilir.



ChatGPT'nin en son sürümü metin düzenleme dışında hareket etmek için şimdilik sınırlı kapasiteye sahiptir.