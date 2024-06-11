Grönland Buz Levhası'nda dev virüsler keşfedildi: Buzul erimelerini önleyebilir

Grönland'da buz levhası keşiflerine devam eden araştırmacılar, beklenmedik bir keşfe imza attı. Buzların derinliklerinde saklanan dev virüsler.



Bilim insanları, bu virüslerin gelecekteki bir pandemiye neden olabileceği korkusuyla panik yapmadan önce, birkaç umut verici haber sundular.

Aarhus Üniversitesi'nden bilim insanları, bu virüslerin aslında olumlu etkileri olabileceğini belirtiyorlar. Çalışmanın lideri Laura Perini, "Virüsler hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz, ancak alg patlamalarının neden olduğu buzul erimesini hafifletebileceklerini düşünüyorum" dedi.

ALGLERİ KONTROL ALTINA ALABİLİR



Grönland Buz Levhası'nda, görülen alg patlamaları, iklim değişikliğinin beklenmedik sonuçlarından biri. Bu patlamalar, güneş ışığını emerek buzun erimesini hızlandırabilir.



Ancak araştırmacılar, yeni keşfedilen dev virüslerin kar algleriyle beslendiğinden ve alg çoğalmaları için doğal bir kontrol mekanizması görevi üstlenebileceğini tahmin ediyor. Bu da uzun vadede buzun erimesini azaltabileceklerini gösteriyor.

Bilim insanları, dev virüsler hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarına devam ediyorlar ve yakında dev virüslerin ekosistemdeki rolünü anlamaya yönelik daha fazla araştırma sonuçlarına ulaşmayı umuyorlar.