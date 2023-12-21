GTA 6 ilk resmi ödülünü aldı

Rockstar Games, geçtiğimiz haftalarda GTA 6'nın resmi fragmanını yayınladı ve oyunun 2025 yılında çıkış yapacağını duyurdu.

Şirket'in tanıtımı YouTube platformunda yayınlamasının ardından görüntülenme sayısı ise ilk günden 100 milyonu aştı.

İLK OLARAK KONSOL İÇİN ÇIKIŞ YAPACAK

Öte yandan oyunun ilk olarak PlayStation ve Xbox Series X/S konsolları için çıkış yapacağı duyuruldu.

GTA 6'YA İLK ÖDÜL PLAYSTATION'DAN

GTA 6, PlayStation tarafından 2024 ve sonrası için "En Çok Beklenen Oyun" ödülünü kazandı.

Böylelikle Grand Theft Auto'nun yeni serisi ilk resmi ödülünü almış oldu.