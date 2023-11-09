GTA 6 şimdiden rekorları alt üst etti

Rockstar Games, Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyununu resmi olarak duyurdu.



Şirketin kurucu ortağı ve başkanıu Sam Houser'ın yaptığı açıklamada, "Aralık ayı başlarında bir sonraki Grand Theft Auto'nun (GTA 6) ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri sizlerle daha uzun yıllar paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.



Bu açıklamayla beraber oyunseverler sosyal medyada Rockstar Games hesabını etkileşim yağmuruna tuttu.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ OYUN ETKİLEŞİMİ



Rockstar Games'in duyurusu şu anda 1,4 milyondan fazla beğeni ile tüm zamanların en çok beğenilen oyun gönderisi oldu.

Ayrıca sadece 1 gün içerisine 147,5 milyon görüntülenme ile tarihin en çok etkileşim alan oyun içeriği oldu.

