GTA 6 yeni rekor kırdı

Rockstar Games, geçtiğimiz ay 5 Aralık tarihinde GTA 6'nın resmi fragmanını yayınlayacağını açıklamıştı.

TSİ 17.00'da yayınlanması planlanan fragman erken saatlerde sızdırılınca, yapımcı şirket YouTube üzerinden tanıtımı yayınlamak durumunda kaldı.

Bu gelişmelerle birlikte merakla beklenen GTA 6'nın fragmanı yayınlandı ve izlenme rekorları kırdı.

REKOR MR. BEAST'E AİTTİ

YouTube'da 14 saat içerisinde 65 milyon kez izlenen GTA 6 tanıtımı, dünyaca ünlü içerik üreticisi Mr.Beast'in 24 saatte 59,4 milyon en çok izlenen video rekorunu kırmış oldu.