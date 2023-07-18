GTA 6'yı sızdırmakla tehdit etti: Mahkeme, genç hacker için karar verecek

Rockstar'ın en çok beklenen oyunu olan Grand Theft Auto 6'nın bilgisayar korsanlarıyla başı dertte.



Reuters'ın haberine göre, bir hacker, Rockstar'ın Slack hesabından tüm çalışanlarına mesaj göndererek GTA 6'nın kaynak kodunu yayınlama tehdidinde bulundu.



Hacker, Lapsus hacker grubunun üyesi olan Arion Kurtaj adında genç bir kişi.



Kurtaj, Rockstar'ın yanı sıra Revolut, Uber ve Nvidia gibi şirketleri hedef almakla suçlanıyor.



Ayrıca İngiltere'deki BT Group'a şantaj yaparak 4 milyon dolar fidye talep ettiği iddia ediliyor. Yürütülen sürecin sonunda ise Kurtaj'ın akli dengesinin mahkemeye uygun olmadığına karar verildi.



Öte yandan, 2022 yılında Rockstar'ın ağına izinsiz erişim sağlanmış ve oynanış görüntüleri ve içerikler sosyal medyaya sızdırılmıştı.

"GERÇEKTEN SİNİR BOZUCU"

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, "Sızıntıları gerçekten ciddiye alıyoruz ve hepimizin motivasyonunu etkiliyor, gerçekten sinir bozucu ve ekibimizi de üzüyor. Ticari olarak bundan etkilenmedik. Ancak kişisel ve duygusal bir mesele olarak ekiplerimiz sorun yaşadı." ifadelerini kullanmıştı.

GTA 6'nın ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil, ancak önümüzdeki yılın başlarında çıkış yapması bekleniyor.

Arion Kurtaj'ın suçlu olup olmadığına ise jüri karar verecek.

İşte daha önceden GTA 6'nın oyun içi görüntüleri olduğu iddia edilerek sızdırılan bazı görseller: