GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu

Rockstar Games'in yayınladığı resmi tanıtımda GTA 6'nın 2025 yılında çıkış yapacağı duyurulmuş fakat net bir tarih açıklanmamıştı.



Rockstar Games'in sahibi olan Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick merakla beklenen oyun hakkında yeni açıklama yaptı.



Açıklamada "GTA 6'yı 2025 sonbaharında teslim edeceğiz, oldukça güveniyoruz" ifadelerine yer verildi.



Oyunun planlanan çıkış tarihi ise Ekim ve Kasım arasındaki bir dönemde gerçekleşecek.

Öte yandan GTA 6'nın ilk olarak PlayStation ve Xbox konsolu için çıkış yapacağı, bilgisayar versiyonunun ise oyuncularla 1 yıl gecikmeli buluşacağı kaydedildi.



İLK RESMİ ÖDÜLÜNÜ ALDI



GTA 6, PlayStation tarafından 2024 ve sonrası için "En Çok Beklenen Oyun" ödülüne sahip oldu. Böylelikle oyun henüz çıkış yapmadan ödülleri toplamaya başladı.