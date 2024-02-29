EA Games 670 kişiyi işten çıkardı

Electronic Arts, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ofis alanını azaltmayı ve bazı video oyunları üzerindeki çalışmalara son vermeyi içeren bir planın parçası olarak işgücünün yüzde 5'ini işten çıkaracağını duyurdu.



Mayıs ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı en son yıllık başvuruya göre EA, Mart 2023 sonu itibariyle 13.400 işçi istihdam ediyordu. Bu da işten çıkarmaların yaklaşık 670 kişiyi etkileyebileceği anlamına geliyor.



Şirketin duyurusu, son aylarda video oyun geliştiricileri arasındaki en son personel azaltımına işaret ediyor ve teknoloji endüstrisindeki önemli küçülme eğilimini sürdürüyor.

OYUN DÜNYASINDA İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR



Sony, dün yaptığı açıklamada PlayStation bölümündeki yaklaşık 900 çalışanını yani işgücünün yüzde 8'ini işten çıkaracağını açıkladı.

Geçtiğimiz ay ise Microsoft, Activision Blizzard'ı satın aldıktan üç ay sonra oyun biriminde 1.900 kişiyi işten çıkarmış ve Riot Games şirketi de işgücünün yüzde 11'ini azaltmıştı.

