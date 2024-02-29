EA Games 670 kişiyi işten çıkardı

Electronic Arts, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ofis alanını azaltmayı ve bazı video oyunları üzerindeki çalışmalara son vermeyi içeren bir planın parçası olarak işgücünün yüzde 5'ini işten çıkaracağını duyurdu.
Mayıs ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı en son yıllık başvuruya göre EA, Mart 2023 sonu itibariyle 13.400 işçi istihdam ediyordu. Bu da işten çıkarmaların yaklaşık 670 kişiyi etkileyebileceği anlamına geliyor.
Şirketin duyurusu, son aylarda video oyun geliştiricileri arasındaki en son personel azaltımına işaret ediyor ve teknoloji endüstrisindeki önemli küçülme eğilimini sürdürüyor.
OYUN DÜNYASINDA İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR
Sony, dün yaptığı açıklamada PlayStation bölümündeki yaklaşık 900 çalışanını yani işgücünün yüzde 8'ini işten çıkaracağını açıkladı.
Geçtiğimiz ay ise Microsoft, Activision Blizzard'ı satın aldıktan üç ay sonra oyun biriminde 1.900 kişiyi işten çıkarmış ve Riot Games şirketi de işgücünün yüzde 11'ini azaltmıştı.
EA CEO'su Andrew Wilson Çarşamba günü çalışanlara gönderdiği bir e-postada, video oyun şirketinin "her yerdeki hayranlar için daha derin, daha bağlantılı deneyimler sunmak üzere şirket operasyonlarımızı düzene soktuğunu" yazdı.
Çarşamba günü SEC'e yapılan başvuruya göre kesintiler EA'nın stratejik önceliklerini ve büyüme girişimlerini destekleyecek. Şirket, yeniden yapılandırma planının Aralık ayı sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmasını bekliyor.
"BAŞARILI OLACAĞINA İNANMADIĞIMIZ OYUNLARI İPTAL EDİYORUZ"
Wilson e-postasında "Küresel gayrimenkul ayak izimizi işimizi en iyi şekilde destekleyecek şekilde optimize etmeye devam ediyoruz. Ayrıca, değişen sektörümüzde başarılı olacağına inanmadığımız oyunları iptal ediyor ve gelecekte lisanslı IP geliştirmekten uzaklaşıyoruz." diye konuştu.
Wilson, kesintilerin EA'nın sahip olduğu IP, spor ve devasa çevrimiçi oyunlara daha fazla odaklanacaklarını sözlerine ekledi.
Şirketin geçen ayki üçüncü çeyrek kazanç çağrısı sırasında Wilson, şirketin Apex Legends, Battlefield, EA Sports FC, Madden NFL ve The Sims gibi geniş çevrimiçi kitleleri çeken mevcut oyun serilerine yatırım yapmaya devam etmeye odaklanacağını söyledi.
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