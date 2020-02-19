'Güneş kaşifi' ilk verilerini gönderdi

Gezegenimiz Dünya'nın da içinde yer aldığı sistemimizin tek yıldızı olan Güneş'i incelemek üzere uzaya gönderilen Solar Orbiter ilk verilerini gönderdi.



İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, uzay aracın yolladığı ilk bilimsel veriler, kalibrasyonun ardından uzayda uzun bir yol kat ederek mayıs ayından itibaren Dünya'ya ulaşacak.



Solar Orbiter önümüzdeki dönemde yörüngede izleyeceği özel rota sayesinde Güneş'in daha önce görüntülenmemiş kutup bölgelerini kayda alacak.



Solar Orbiter geçtiğimiz hafta Atlas V 411 roketiyle NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılmıştı.



GÜNEŞ'E 42 MİLYON KİLOMETREYE KADAR YAKLAŞACAK



Uydu en yakın geçişinde Güneş'e 42 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşacak.