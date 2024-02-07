Harvard profesörü, UFO'nun varlığına dair yeni kanıtlar bulduğunu iddia etti

Harvard astronomi profesörü Avi Loeb, UFO'ya dair yeni kanıtlar elde ettiğine inanıyor.

Loeb, 2017'de güneş sistemimizden geçen yüzlerce metre uzunluğunda, yıldızlararası bir nesne olan 'Oumuamua'nın uzaylılar tarafından yaratılmış bir UFO olduğunu öne sürmüştü.

Daily Mail'in haberine göre, Loeb ekibiyle birlikte Galileo projesini başlattı. Bu projede 850 kürecik üzerindeki analizlerini tamamladıklarını ve BeLaU olarak adlandırılan yeni bir farklılaşmış element bileşimi sınıfı bulduklarını ve bunun bazılarının iddia ettiği gibi kömür külü olmadığını söyledi.

Bu sınıfın beryllium, lantan ve uranyum içerdiği belirtilirken, Dünya'da bulunsa da gezegenimizin alaşımlarıyla uyuşmayan desenlere sahip olduğu da kaydedildi.

Loeb, "Bir düzineden fazla BeLaU küresi üzerinde çalıştık ve periyodik tablodaki 55 elemente dayanarak bunların kömür külünden belirgin bir şekilde farklı olduğunu gösterdik" dedi.



Geçtiğimiz Haziran ayında Loeb ve ekibi, IM1 meteorunun yaklaşık on yıl önce düştüğüne inanılan bir bölgeye gitmişti.



Araştırmacılar Papua Yeni Gine kıyılarında deniz tabanını taradıkları keşif gezisi sırasında yüzlerce küçük metalik kürecik ortaya çıkarmıştı.



Loeb ve ekibi bu metalik küreciklerin bir UFO aracına ait olduğunu iddia ediyor.