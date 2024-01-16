Yeni bir araştırmaya göre hava kirliliği insanları daha da tembelleştiriyor.

Birleşik Krallık'taki bilim insanları, hava kirliliğinin her gün fazladan 22 dakika hareketsizliğe neden olduğunu ortaya koydu.

HAVA KİRLİLİĞİNE GÖRE HAREKETSİZ KALMA EĞİLİMİ İNCELENDİ



Journal of Public Health dergisinde yayınlanan bulgular, Leicester Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışmadan ortaya çıktı.

Araştırmacılar, arka plandaki kirlilik seviyelerinin fiziksel aktiviteyi ve hareketsiz kalma eğilimini nasıl etkilediğini inceledi.

HAREKETSİZ GEÇİRİLEN SÜREDE ARTIŞA YOL AÇIYOR

Elde ettikleri bulgular, mevcut hava kirliliği seviyelerine uzun süre maruz kalmanın her gün hareketsiz geçirilen sürede artışa yol açtığını ortaya koydu.

Çalışma için araştırmacılar, hareketsizliği yatarak, oturarak, uzanarak veya hareket etmeden ayakta durarak geçirilen zaman olarak tanımladılar.

KÜRESEL NÜFUSUN YÜZDE 99'UNUN KİRLİ HAVA SOLUDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Leicester Üniversitesi'nden Dr. Jonathan Goldney, "Hava kirliliğinin kardiyometabolik ve solunum yolu hastalıklarına katkıda bulunduğunun zaten farkındayız. Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılında, küresel nüfusun yüzde 99'unun yüksek düzeyde kirletici içeren havayı soluduğunu tahmin ediyor. Endişe verici olan, hava kirliliğinin insanların egzersiz yapma isteklerini veya yeteneklerini ve egzersizden aldıkları keyfi de etkiliyor olabileceğidir. Bu durum, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesini ve dışarıda daha az aktif olunmasını teşvik ederek kronik hastalık riskini artıran bir kısır döngü yaratabilir."diye konuştu.

Araştırma ekibi, bulgularına ulaşmak için, yürüyüş yoluyla fiziksel aktiviteyi teşvik eden bir programın parçası olan Tip 2 diyabet riski altındaki 644 kişiden elde edilen verileri analiz etti.

Dr. Goldney, "Katılımcılar art arda yedi gün boyunca bellerine ivmeölçer takarak üç yıl boyunca fiziksel aktivitelerini ve hareketsiz kaldıkları dönemleri takip ettiler. Bu bize uzun vadeli eğilimleri gözlemlemek için eşsiz bir fırsat sağladı" dedi.

HER YIL GÜNDE 22 DAKİKAYA KADAR HAREKETSİZLİKLE İLİŞKİLİ

Dr. Goldney, Hava kirliliği ile fiziksel aktivite veya adım sayısındaki değişiklikler arasında bir bağlantı bulamamış olsak da, hareketsizlikteki artışla açık bir ilişki vardı.

Yüksek nitrojen dioksit maruziyeti her yıl günde 22 dakikaya kadar ekstra hareketsizlikle ilişkilendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

