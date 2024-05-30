Hindistan, ikinci özel yapım roketini fırlattı

Hindistan'ın "Agnikul Cosmos" uzay şirketi, özel yapım bir roket olan Agnibaan roketini fırlattı. Bu fırlatmada, ilk kez roket hem gaz hem de sıvı yakıt kullanan bir roket motoruyla güçlendirildi.



KALKIŞTAN BEŞ SANİYE ÖNCE İPTAL EDİLDİ



Agnibaan'ın ilk uçuşu teknik sorunlar nedeniyle son iki ayda dört kez iptal edilmişti. En son erteleme, fırlatmanın kalkıştan beş saniye önce iptal edildiği salı günü gerçekleşti.



Perşembe günü, 300 kilograma kadar yükü yaklaşık 700 kilometre yükseklikteki bir yörüngeye taşımak üzere tasarlanan özelleştirilebilir, iki aşamalı fırlatma aracı, iki dakika sonunda maksimum yüksekliğe ulaştı. 8 bin 76 metre yükseğe fırlatılan roket okyanusa kontrollü olarak düşürüldü.

MODİ, UZAYIN TİCARİLEŞMESİNİ İSTİYOR



Şirket, "Bu kontrollü dikey yükseliş uçuşunun tüm görev hedeflerine ulaşıldı ve performans nominal düzeydeydi" açıklamasında bulundu. Hindistan Uzay Derneği (ISpA), fırlatmanın ülkenin özel uzay endüstrisine "küresel güveni artıracağını" söyledi.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son birkaç yıldır ülkenin uzay sektörünün özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi için baskı yapıyor.