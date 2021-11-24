Hindistan'da kripto para yasağı ihtimali güçleniyor

Çin'in ardından Hindistan'da kripto para karşıtı hamle geliyor.



Dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi olan Hindistan'da kripto paraların yasaklanması ihtimali güçleniyor.



Ülke basınına yansıyan haberlere göre Ocak 2021'de ilk taslağı sunulan kripto para yasağı tasarısının kabul edilme ihtimali günden güne artıyor.



Hindistan parlamentosu Lok Sabha'nın resmi sitesinde yayımlanan bilgilere göre Kriptopara ve Resmi Dijital Kripto Para Birimi Düzenlemesi tasarısı Hindistan Merkez Bankası'nın sanal Rupi çıkarması için gerekli çerçeveyi çiziyor.

TEKNOLOJİYE YEŞİK IŞIK



Tasarıyla ayrıca Hindistan'da bütün özel kripto para birimlerinin yasaklanması öngörülüyor. Ancak Hindistan hükümeti blok-zincir gibi kripto para teknolojilerine yatırımın devam edeceğini aktarıyor.



Lok Sabha'da yayımlanan tasarının ardından Hindistan'daki kripto para borsalarında büyük düşüşler görüldü.



Ay başında konuya ilişkin açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bütük demokratik ülkelerin kripto para konusunda işbirliği yapması gerektiğini söylemişti. Modi'ye göre kripto para piyasasının yanlış ellere geçmemesi için bu şart.

YASADIŞI İLAN ETMEYİ DÜŞÜNÜYORLARDI



Yıl başında Hindistan hükümeti kripto para bulundurma, dağıtma, madencilik yapma ve ticaretini yasadışı hale getirmeyi düşündüklerini aktarmıştı. Ancak bu adım atılmadı.



Reuters haber ajansına konuşan iki hükümet yetkilisi kripto ürünlerin varlık olarak değerlendirileceğini öne sürdü. Kripto paralar ise konvansiyonel sistemlere alternatif bir para birimi olduklarını savunuyor.

