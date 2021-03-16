Huawei FreeBuds 4i tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei yeni kablosuz kulaklık modeli FreeBuds 4i bugün Türkiye'de tanıttı. Şirketin yeni kulaklığı farklı renk seçenekleriyle raflafda yerini alacak.

FreeBuds 4i özellikleri

FreeBuds 4i, açık ve kapalı alanlarda 22 dB'e kadar akıllı aktif gürültü engellemesi ve 200 güne varan stand-by pil süresi ile öne çıkıyor.

Yeni nesil kulaklık, önceki haleflerine göre yüzde 10 daha küçük bir şarj kutusuna sahip olduğu için, taşınabilirlik özellikleri daha da yükseltilmiş durumda bulunuyor.

Tek şarjla 10 saat kesintisiz müzik dinleme veya 7,5 saat boyunca telefonla konuşma süresi sağlayan FreeBuds 4i, şarj kutusuyla birlikte bu süreleri 22 saate çıkartıyor.

10 dakika şarj ile 4 saat kesintisiz kullanılabilen FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu olarak tüm işlevleri kullanılabilir şekilde çalışabiliyor.

FreeBuds 4i Türkiye fiyatı

FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza'da önsatışa sunuluyor.

Ürünü alan kullanıcılara ayrıca Huawei Akıllı Tartı 3 veya Huawei Band 4 ürünlerini satın alırken kullanabilecekleri 150 TL değerinde hediye kuponu da veriliyor.