Hubble Teleskobu'ndan süpernova görüntüsü: Güneş'ten 2,5 milyar kat daha parlak

Hubble Uzay Teleskobu, Aslan takımyıldızında yaklaşık 150 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan küçük galaksi UGC 5189A'yı görüntüledi.

1990'dan beri evreni kızılötesinde gözlemleyen uzay teleskobu 2010'dan beri bu galaksiyi inceliyor ve bilim insanları bu araştırmayı 150 milyon yıl önce bu galakside meydana gelen büyük yıldız patlamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanıyor.

GÜNEŞ'TEN 2,5 MİLYAR KAT DAHA FAZLA IŞIK SAÇAN PATLAMA

SN 2010jl adı verilen bu süpernova sadece üç yıl boyunca, tüm dalga boylarında aynı zaman diliminde Güneş'in yaydığından en az 2,5 milyar kat daha fazla görünür enerji yaydı.

SN 2010jl bir Tip 2 süpernovadır, yani yaşamı boyunca Güneş'in en az 40 ila 50 katı kütleye sahip olacak büyük bir yıldızın ölümüne işaret eder.

Bu patlamalar, büyük yıldızların nükleer füzyon için yakıtları tükendiğinde ve milyonlarca ya da milyarlarca yıl boyunca onları yerçekiminin içe doğru itmesine karşı destekleyen enerji sona erdiğinde meydana gelir.