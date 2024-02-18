Hubble yeni bir yıldız oluşumu görüntüledi

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan yeni bir görüntüyü paylaştı.



Görüntü Dünya'dan 5.900 ışık yılı uzaklıkta, Scorpius takımyıldızında yer alan IRAS 16562-3959 yıldız oluşumunu gösteriyor.



Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 3 ile yakaladığı görüntü dört ayrı filtreleme yönteminin kullanımı sonucunda ortaya çıktı.

GÜNEŞ'İN 30 KATI



NASA ve ESA'nın görüntü açıklamalarına göre, "Bu inanılmaz Hubble görüntüsü, galaksimizdeki en büyük ve en parlak yıldızların nasıl doğduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak."



Gökbilimciler toz örtüsünün ardında gizlenen, IRAS 16562-3959 yıldızının devasa boyutlara ulaştığını ve Güneş'in yaklaşık 30 katı kütleye sahip olduğunu düşünüyor,ayrıca yıldızın büyümesinin hala devam ettiğini belirtiyor.