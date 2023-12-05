IBM'in kapasitesi bin kubiti aşan ilk kuantum çipi tanıtıldı

IBM'in condor (akbaba) adını verdiği çipi bal peteği yöntemiyle dizilen süperiletken kubitlerden oluşuyor.



Kuantum bilgisayarlar bazı spesifik işlemleri gelenekler bilgisayarlardan çok daha hızlı yapabilme potansiyeline sahip. Bunu da kuantum dolanıklılık ve süperpozisyonlama adı verilen fenomenlerle gerçekleştiriyor. Kuantum teknolojisindeki bu özellikler bitlerin birden fazla halde birçok farklı grupta aynı anda yer almasına imkan tanıyor.



Bu süperpozisyonlama ve dolanıklılık imkanları çiplerin aynı zamanda hatalı hesaplamalar yapmasına da neden olabiliyor. IBM'in kapasite artırımı yerine daha az hata payına yönelmesi bu açıdan olumlu bir gelişme olarak algılanıyor.



IBM'in tanıttığı bir diğer çip olan Heron 133 kubit kapasitesinde. Bu çip IBM'in iki sene önce tanıttığı kuantum çipleriyle benzer kapasiteye sahip olmasına rağmen üç kat daha az hata payına sahip.