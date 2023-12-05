IBM'in kapasitesi bin kubiti aşan ilk kuantum çipi tanıtıldı

IBM, 1121 kuantum bit kapasiteye sahip kuantum bilgisayarını tanıttı. Şirket ayrıca 133 kubit kapasiteli Heron adındaki yeni çipini de ortaya çıkardı. IBM, kuatum bilgisayaları teknolojisinde hedef değiştirerek daha fazla kapasite yerine daha az hata oranına yöneleceğini duyurdu.

IBM'in kapasitesi bin kubiti aşan ilk kuantum çipi tanıtıldı
Foto: IBM

Dünyanın önde gelen şirketlerinden IBM, son yıllarda kuantum bilgisayarları alanına da yoğunlaştı.

IBM binden fazla kuantum bit'e (kubit) sahip olan ilk bilgisayarını tanıttı. Şirket 1121 kubitlik yeni çipinin yanısıra kuantum bilgisayarlara olan yeni yaklaşımını da açıkladı.

Her senbe kubit kapasitesini en az iki kat artıran IBM bundan sonra daha az hata veren çiplere yoğunlaşacağını duyurdu.

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IBM'in condor (akbaba) adını verdiği çipi bal peteği yöntemiyle dizilen süperiletken kubitlerden oluşuyor.

Kuantum bilgisayarlar bazı spesifik işlemleri gelenekler bilgisayarlardan çok daha hızlı yapabilme potansiyeline sahip. Bunu da kuantum dolanıklılık ve süperpozisyonlama adı verilen fenomenlerle gerçekleştiriyor. Kuantum teknolojisindeki bu özellikler bitlerin birden fazla halde birçok farklı grupta aynı anda yer almasına imkan tanıyor.

Bu süperpozisyonlama ve dolanıklılık imkanları çiplerin aynı zamanda hatalı hesaplamalar yapmasına da neden olabiliyor. IBM'in kapasite artırımı yerine daha az hata payına yönelmesi bu açıdan olumlu bir gelişme olarak algılanıyor.

IBM'in tanıttığı bir diğer çip olan Heron 133 kubit kapasitesinde. Bu çip IBM'in iki sene önce tanıttığı kuantum çipleriyle benzer kapasiteye sahip olmasına rağmen üç kat daha az hata payına sahip.

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