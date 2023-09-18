IFA 2023: Samsung SmartThings, hayattaki önceliklerle bağlantıyı sağlıyor

Kullanıcıların mutfaklarıyla bağlantı kuran Samsung Food, uyumlu Samsung fırınlarına doğru zaman ve sıcaklık komutlarını anında gönderebiliyor. Uygulamada sunulan 160.000'den fazla tarifle, her zaman pişirecek yeni bir şeyler bulmak mümkün olacak.



Food AI ile desteklenen Samsung Food, yıl sonuna kadar kullanıcıların diyet gereksinimlerine yanıt veren kişiselleştirilmiş tarifler sunacak. Örneğin, uygulama, tarifleri sadece birkaç dokunuşla vegan bir versiyona dönüştürebilecek.



Bu yılın sonlarına doğru yapılacak başka bir geliştirmeyle, Samsung Health ile bağlantı kuracak olan Samsung Food, bu sayede özel yemek planlarını tercihlere ve diyet gereksinimlerine uyacak şekilde dönüştürebilecek ve kullanıcıların sağlık hedeflerine ulaşmasını destekleyecek. Vision AI teknolojisini kullanan Samsung Food, 2024 yılında çekilen fotoğrafları kullanarak besin değerlerini kontrol edecek, malzemeleri tanımlayacak ve bunların kullanılabileceği en iyi tarifleri önerecek.



Gezegenimiz için küçük adımlar atın



Samsung, insanların tasarruf etmesine ve daha iyi bir gezegen için adım atmasına yardımcı olacak ürün ve hizmetler geliştirmeye kendini adadı. Bu konular, tüketicilerin de gündeminde yer alıyor. Araştırmaya katılanların dörtte üçünden fazlası (yüzde 77), sadece maddi tasarruf için değil, aynı zamanda çevreye de fayda sağlamak için, enerji tasarrufu sağlayan teknolojik ürünleri araştırdıklarını belirtiyor. Katılımcıların üçte ikisi (yüzde 67), bir sonraki cihazlarının enerji tüketim değerlerini takip edip tüketimi azaltmaya imkan veren bir uygulamayla bağlantılı çalışmasının önemli olduğunu düşünüyor.



Avrupa genelinde artan enerji fiyatlarıyla birlikte, ankete katılanların yüzde 72'si evlerindeki cihazları çalıştırmanın maliyeti konusunda endişe duyuyor. SmartThings Energy, bu endişeleri gidermeye yardımcı olmak için, kullanıcıların, kendi cihazlarının kullandığı enerjiyi ihtiyaçlarına göre optimize etmesine ve enerji kullanımını azaltmasına yardımcı oluyor. Örneğin, SmartThings Energy'deki Yapay Zeka Enerji Modu, Ecobubble özelliğini devreye alarak çamaşır makinenizin enerji kullanımını izlemenizi ve sıcak yerine soğuk suyla yıkama yaparak yüzde 70'e kadar enerji tasarrufu yapmanızı sağlıyor.



Samsung ayrıca mikrofiberlerin doğaya salınması sorununa çözüm bulmak için küresel okyanus koruma kuruluşu Ocean Wise ve giyim üreticisi Patagonia ile iş birliği yaptı. Less Microfiber Filtre, çamaşır yıkama programlarından kaynaklanan mikroplastik emisyonlarını yüzde 98'e kadar azaltan harici bir çamaşır makinesi filtresi olarak öne çıkıyor. IFA'da konuşma yapan Ocean Wise Mikroplastik Çözümleri Müdürü Charlie Cox, konuyla ilgili şunları söyledi:



“Samsung ve Patagonia ile sürdürdüğümüz iş birliğimiz sayesinde, Ocean Wise olarak, okyanuslara mikrofiber salınmasını durdurmada kendi payına düşeni yapması konusunda sektöre yol göstermiş olmaktan gurur duyuyoruz. Less Microfiber™ Filtre gibi inovasyonlar sayesinde, bireylerin ev kaynaklı mikrofiber ayak izini azaltmasını sağlayabiliriz. Bu, okyanuslarımızın bize minnettar olacağı, kolay ve günlük yaşama dayalı bir çözüm.”



Isı pompaları gibi ısıtma teknolojileri, hızla büyüyen bir pazar olarak öne çıkıyor ve Samsung büyümekte olan bu pazarın ön saflarında yer alıyor. Yenilikçi ve akıllı hava kaynaklı ısı pompaları, 2022'den bu yana yüzde 97'lik, benzeri görülmemiş bir satış büyümesi kaydetti. Bu cihazlar, hava durumu ne olursa olsun evinizi tüm yıl boyunca konforlu hale getirmek için ev içi sıcak su tanklarıyla veya Samsung'un ClimateHub çözümüyle çalışıyor. Ayrıca SmartThings ekosistemine de bağlanabilen cihazlar, böylece enerji kullanımını takip edebiliyor ve kullanıcının talep ettiği ortam tercihlerine göre uyarlanabiliyor. Yüksek sıcaklıklı monoblok ısı pompası çözümleri yelpazesinin en yeni üyesi EHS Mono R290, Eylül ayında piyasaya sürülüyor.



Çevresel etkimizi azaltmak için küçük adımlar atarken insanların günlük yaşamlarını en iyi şekilde geçirmesine yardımcı olan teknolojiler tasarlamayı hedefleyen Samsung'un yolculuğu sürekli gelişim halinde. Galaxy Z Flip5 ve Fold5 ile Galaxy Tab S9 serisi, okyanuslara bırakılmış balık ağları, su varilleri ve PET şişelerden elde edilen geri dönüştürülmüş alüminyum, cam ve plastikler de dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş çeşitli malzemeler içeriyor. Galaxy Watch6 serisi de tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik malzemeler içeren yöntemlerle üretiliyor. Yenilikçi tüm Galaxy cihazları, geri dönüştürülmüş kağıt malzemeler kullanılarak üretilen ambalajlarda satılıyor.



Evinizi güvende tutun



Samsung, akıllı teknolojilerin nesiller boyu sunabileceği güven duygusunun değerini biliyor. Güvenlik, yapılan araştırmada da ortaya çıkan bir tema oldu. Kendileri evde yokken evi izlemek (yüzde 54), evde yalnızken kendilerini daha güvende hissetmek (yüzde 39) ve ev dışındayken ailelerini güvende tutmak (yüzde 39) gibi konular, akıllı teknolojilerin sunduğu temel güvenlik faydaları olarak görülüyor.



SmartThings ekosistemi çatısı altında, insanların evlerini ve sevdiklerini güvende tutmasına yardımcı olmayı taahhüt eden bazı iş ortakları yer alıyor. Bunların arasında ev güvenliğinde lider bir marka olan Yale de yer alıyor. Yale Linus Smart Lock ve şirketin yeni Smart Opener for Gate & Garage çözümü, tüm aile üyelerinin içinin rahat olmasını sağlamak için kapıların ve girişlerin uygulama aracılığıyla uzaktan kilitlenebilmesini sağlıyor.



Akıllı teknolojilerle geleceğe adım atın



Teknolojinin imkanlarına odaklanan bir geleceğe yatırım yapan Samsung’un fark yaratmak istediği alanlardan biri de akıllı ev teknolojilerini daha kullanıma hazır hale getirmek. Yapılan araştırmada, Avrupalıların dörtte biri, bir sonraki evlerinin akıllı teknolojilerle donatılmış olmasını cazip ve önemli bir faktör olarak görürken katılımcıların dörtte üçünden fazlası ise tamamen işlevsel akıllı evlerde yaşamak istediğini belirtiyor (yüzde 77).



Söz konusu talepleri ele alan Samsung, belirtilen imkanları gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam ediyor ve bu vizyonu ileriye taşımak konusunda iş birliğinin gücüne inanıyor. ABB Smart Buildings ve dünyanın önde gelen fotovoltaik ve depolama sistemi teknolojileri sağlayıcılarından SMA ile iş birliği yapan Samsung, akıllı teknolojilerin sunduğu imkanları, evlere satın alınmadan önce yerleştirerek insanların evleriyle daha yakından bağ kurmasını hedefliyor.



ABB ve SMA ürünlerinin SmartThings Energy ile entegre edilmesi sayesinde, evler daha güvenli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale gelebiliyor. Örneğin, cihazlar en uygun zamanda çalıştırılabiliyor, enerji fiyatlarına ve kullanım şekillerine göre tüketimi ayarlamak için enerji kullanımı takip edilebiliyor ve güneş enerjisi üretimine göre enerji kullanımları optimize edilebiliyor.