İngiltereden yapay zekalı süper bilgisayar: 273 milyon dolarlık yatırım

İngiltere, şimdiye kadarki en hızlı yapay zekalı süper bilgisayarını oluşturmak için 273 milyon dolar harcıyor

273 MİLYON DOLARLIK YATIRIM



Birleşik Krallık hükümeti, çalıştırıldığında dünyanın en iyi yapay zeka süper bilgisayarları arasında yer alacak olan Isambard-AI adlı şimdiye kadarki en güçlü süper bilgisayarı için 273 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını açıkladı.

Binlerce NVIDIA süper çipi barındıracak ve saniyede 200 katrilyondan fazla hesaplama yapabilecek.

Isambard-AI'nin 2024 yazında faaliyete geçmesi ve Bristol Üniversitesi tarafından kullanılması bekleniyor.



NVIDIA'nın belirttiğine göre, süper bilgisayar Hewlett Packard Enterprise tarafından üretiliyor ve NVIDIA'nın GH200 Grace Hopper Super çiplerinden 5.448 adet kullanacak.

SÜPER BİLGİSAYARLARDAN 10 KAT DAHA HIZLI OLACAK

Bristol Üniversitesi'ne göre Isambard-AI, bugün İngiltere'deki en hızlı süper bilgisayardan 10 kat daha hızlı olacak. Bristol'un Ulusal Kompozit Merkezi'nde "kendinden soğutmalı, bağımsız bir veri merkezinde" yer alacak.





Duyuru, aralarında ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden liderlerin yapay zekanın geleceğini ve potansiyel risklerini tartışmak üzere bir araya geldiği Birleşik Krallık Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi sırasında yapıldı.

EN GÜÇLÜ YAPAY ZEKA SİSTEMLERİNDEN BİRİ OLACAK

Isambard-AI, performansı daha da artırmak için sonunda Birleşik Krallık'taki diğer süper bilgisayarlarla da bağlantı kurmak için kullanılacak.

Bristol Üniversitesi'nden Simon McIntosh-Smith'e göre Isambard-AI, çalışır hale geldiğinde her yerde açık bilim için en güçlü yapay zeka sistemlerinden biri olacak.

