İnsansı robot pilot oldu: ChatGPT destekli "PiBot" tanıtıldı

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KAIST) mühendis ve araştırmacılardan oluşan bir ekip şu anda kokpitte değişiklik yapmaya gerek kalmadan uçakları uçurabilecek insansı bir robot geliştiriyor.

"UÇAĞI İNSAN PİLOT GİBİ UÇURABİLEN BİR ROBOT"



KAIST'te elektrik mühendisliği profesörü olan David Shim, "Pibot, insanlar için tasarlanmış kokpitteki tüm kontrolleri tek tek kullanarak bir uçağı tıpkı bir insan pilot gibi uçurabilen insansı bir robot.



"İnsanlar pek çok uçağı uçurabilir ama içlerinde bu alışkanlıklar var. Dolayısıyla farklı uçaklara geçmeye çalıştıklarında başka bir yeterlilik almaları gerekiyor. Bazen bu o kadar basit olmuyor çünkü alışkanlıklarımız aklımızda kalıyor ve birinden diğerine kolayca geçemiyoruz."



"Pilot robotla, bireysel uçak konfigürasyonunu öğretirsek, uçağın tipine tıklayarak uçağı uçurabilirsiniz" dedi.

"Pibot" adı verilen robot, yüksek hassasiyetli kontrol teknolojisini kullanarak bir uçaktaki şiddetli titreşimde bile uçuş aletlerini ustalıkla çalıştırmak için kollarını ve parmaklarını kontrol edebiliyor.

"TÜM JEPPESEN HAVACILIK NAVİGASYON HARİTALARI EZBERİNDE"



Öte yandan KAIST ekibine göre, Pibot'un hafızası o kadar büyük ki, insan pilotlar için imkansız olan dünya çapındaki tüm Jeppesen havacılık navigasyon haritalarını ezberleyebiliyor.



Harici kameraları Pibot'un uçağın mevcut durumunu izlemesini sağlarken dahili kameraları da kontrol panelindeki temel anahtarları yönetmesine yardımcı oluyor.



Pibot, doğal dilde sunulan karmaşık kılavuzları ezberleyebilmektedir; bu da çeşitli hava taşıtlarına uyarlanabilirliğini artıran bir başarıdır.



GPT BÜYÜK İLERLEME KAYDETMEYİ SAĞLADI



Araştırma ekibi, büyük dil modellerindeki (LLM) son gelişmeler sayesinde Pibot'un orijinal olarak insanlar için yazılmış kılavuzları "anladığını" ve ezberlediğini söylüyor.

2016 YILINDA TEMELLERİ ATILDI

2016 yılında bir pilot robotun önlüğünü yaptıklarını belirten ekip, o dönemler iyi bir yapay zeka teknolojisinin olmadığını, bu yüzden robotların iyi eğitilmediğine değindi. Ancak son zamanlarda ChatGPT veya diğer büyük dil modeli sistemleriyle teknolojinin büyük ilerleme kaydettiği belirtildi.



LLM sayesinde Pibot'un hatasız bir uçuş gerçekleştirmesi ve acil durumlarda insan meslektaşlarından çok daha hızlı tepki verebilmesi bekleniyor.



Uçağın operasyon ve acil durum kılavuzlarını (QRH, uçuş ekibinin uçuş sırasında sorun yaşaması halinde başvurabileceği bir kokpit içi kılavuz) hafızasına alabilir ve anında yanıt verebilir.

GÜVENLİ BİR ROTA HESAPLAYABİLİR

Ayrıca havadaki uçağın durumuna göre gerçek zamanlı olarak güvenli bir rota hesaplayabilir.



Araştırma ekibi ChatGPT'yi kullanırken, Pibot'un İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan sorgu yapabilmesi için kendi doğal dil modelini de geliştiriyor ve test ediyor.



Özel dil modeli sadece pilotajla ilgili bilgileri ele alacak ve uçakta taşınabilecek küçük bir bilgisayarda saklanacaktır.

PİBOT SES SENTEZİ KULLANARAK İLETİŞİM KURABİLECEK

İnsansı robot ayrıca ses sentezi kullanarak hava trafik kontrolörleri ve kokpitteki insanlarla iletişim kurabilir ve böylece bir pilot veya ikinci kaptan gibi hareket edebilir.

SADECE UÇAK KULLANMAKLA SINIRLI KALMAYABİLİR



Uyarlanabilirliği havacılık alanının ötesine geçiyor. 160 cm boyunda ve 65 kg ağırlığındaki Pibot'un insansı tasarımı, otomobil sürmek, tank kullanmak ve hatta denizdeki gemilere komuta etmek gibi rollerde sorunsuz bir şekilde insanların yerini almasına olanak tanıyor.



Robotun henüz geliştirme aşamasında olduğu ve 2026 yılına kadar tamamlanması beklendiği kaydedildi.

POTANSİYEL ASKERİ UYGULAMALARDA DA OLABİLİR

KAIST'e göre araştırma projesi, Güney Kore'de savunma teknolojisine yönelik araştırmalardan sorumlu hükümet organı olan Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından görevlendirildi. Shim gelecekte potansiyel askeri uygulamalar öngörüyor.

