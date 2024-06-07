İnsansı robot tarihinde ilk: XBot-L, Çin Seddi'ni tırmandı

Çin merkezli Robot Era şirketinin geliştirdiği XBot-L, Çin Seddi'ne tırmanan ilk insansı robot olarak tarihe geçti. Videolarıyla viral olan XBot-L, Çin Seddi'nin engebeli ve zorlu yollarında ustalıkla gezinerek büyük dikkat çekti.

İnsansı robot tarihinde ilk: XBot-L, Çin Seddi'ni tırmandı

Yapay zekanın yükselişiyle birlikte insansı robotların da gelişiminde önemli yol katedildi.

Çin merkezli Robot Era şirketinin geliştirdiği XBot-L, Çin Seddi'ne tırmanan ilk insansı robot olmayı başardı.

Robot Era'nın YouTube kanalında paylaştığı videoda Çin Seddi'ne tırmanan ilk insansı robot olduğunu iddia ettiği XBot-L yer alıyor.

XBot-L, Çinli Unitree şirketinin H1 insansı robotu kadar hızlı ya da Boston Dynamics'in Atlas'ı kadar çevik olmasa da, Çin Seddi'nin engebeli ve bozuk kaldırımlarında gezinme konusunda dikkate değer bir beceri sergiledi.

Ayrıca merdivenleri ustalıkla kullandı ve hatta duvarın koruma kulelerinden birine ulaştığında tai-chi hareketleri yaptığı görüldü.

Robot Era bu yetenekleri, XBot-L'nin öngörülemeyen yüzeyleri yönetmesini ve loş alanları etkili bir şekilde keşfetmesini sağlayan tescilli takviye öğrenme (RL) teknolojisine bağlıyor.

Geliştirici şirket, "Algısal RL algoritmaları, alışılmadık araziler karşısında robotun algılama ve karar verme kapasitesini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Robot böylece karmaşık yol koşullarını tanıyabiliyor ve yürüme duruşunu zamanında ayarlayabiliyor” dedi.

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