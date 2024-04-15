Instagram yapay zeka özelliğini test ettiğini açıkladı

Meta, sosyal medya platformu Instagram'a yapay zeka özelliğini getirmeye hazırlanıyor. Kullanıcıların mesaj kutularında yer alacağı belirtilen Meta AI'ın birçok soruya yanıt verebileceği ve metin komutlarından görüntü oluşturabileceği kaydedildi.

Instagram yapay zeka özelliğini test ettiğini açıkladı

Meta, fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a yapay zeka özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

Bu yapay zeka türünün soruları yanıtlayabileceği, metin komutlarından görüntüler oluşturabileceği hatta şiir bile yazabileceği kaydedildi.

"HALKA AÇIK OLARAK TEST EDİYORUZ"

Bir Meta sözcüsü Engadget'e yaptığı açıklamada, "Yapay zeka destekli üretken deneyimlerimiz çeşitli aşamalarda geliştiriliyor ve bunlardan bazılarını sınırlı bir kapasitede halka açık olarak test ediyoruz" diye konuştu.

Bu yapay zeka özelliğine kullanıcıların DM yani "mesajlar" kutusundan erişebileceği kaydedildi.

Henüz çıkış tarihi bilinmese de Instagram'da yapay zeka özelliği Meta AI'ın bazı beta kullanıcılar tarafından test edildiği aktarıldı.

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