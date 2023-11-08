Instagram'a yeni özellik: Görüldü bilgisi kapatılabilecek

Mosseri, doğrudan mesajlar için gizlilik ve güvenlik menüsünün bir ekran görüntüsünü yayınladı.



Bu menüye bir sohbetin içerisindeki kullanıcı profilinin adına dokunarak erişebilirsiniz.

Kullanıcılar testin bir parçasıysa, "Etkinliğinizi kimler görebilir" bölümünün altında okundu bilgisini kapatmak için bir geçiş görecekler.



Öte yandan Meta, şirketin bu özellikleri hangi kapasitede test ettiğini ve tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağını belirtmedi.

WHATSAPP 9 YIL ÖNCE BU ÖZELLİĞİ DUYURMUŞTU



Meta'nın sahip olduğu bir diğer uygulama olan WhatsApp'ın 2014 yılında okundu bilgisini kapatma özelliğini kullanıma sunmuştu.