Instagram'a yeni özellik: Reels videolar indirilebilecek

Instagram'da artık Reels videoları, aracı program olmadan telefonunuza indirebileceksiniz.

HAZİRAN AYINDA ABD'DE KULLANIMA SUNDU

Meta, Haziran ayında ABD'deki kullanıcılarına sunduğu Reels indirme özelliğini tüm kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini duyurdu.

TikTok'ta da benzer özelliğin bulunduğu biliniyordu artık Instagram üzerindeki videoların da mobil cihazlara yüklenmesi çok daha pratik olacak.

Reels paylaşan içerik üreticiler indirme seçeneğini açık tuttuğu takdirde kullanıcılar tarafından indirilebilecek.

Ayrıca kullanıcıların indirdikleri videolarda Instagram filigranı bulunacak. Böylelikle indirilen Reels videoların hangi kullanıcıya ait olduğu belli olacak.

INSTAGRAM REELS VİDEOLARI NASIL İNDİRİLİR?

Reels videoların "Paylaş" menüsünde yeni bir "İndir" seçeneği yer alıyor.

Herkese açık olarak paylaşılan ve içerik üreticilerin indirmeye izin verdiği tüm Reels videolar bu şekilde mobil cihazlara indirilebilecek.