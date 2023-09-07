Instagram'da kullanıcılar kendilerini "yakın arkadaşlar" listesinden çıkarabilecek

Instagram, yakın arkadaşlar özelliği sayesinde sadece o listeye eklenen kullanıcılara özel hikayeler paylaşılmasına olanak tanıyordu.

Ancak bazen kullanıcılar bu listelerde yer almak istemiyor olabilir.

Bu durumu göz önünde bulunduran Instagram ise artık kullanıcıların eklendiği "yakın arkadaşlar" listelerinden kendi istekleriyle çıkabilmelerine olanak tanıyacak.