Instagram'da kullanıcılar kendilerini "yakın arkadaşlar" listesinden çıkarabilecek

Instagram, yakın arkadaşlar listesinde yer almak istemeyen kullanıcılar için "yakın arkadaşlar listesinden ayrıl" özelliğini getiriyor. Bu özellikle birlikte platformdaki kullanıcılar yakın arkadaşlar listesinde bulunmak istemedikleri zaman kendilerini çıkarabilecekler. Öte yandan Instagram artık yakın arkadaşlar için gönderi paylaşımına izin veriyor.

Instagram'da kullanıcılar kendilerini "yakın arkadaşlar" listesinden çıkarabilecek

Instagram, yakın arkadaşlar özelliği sayesinde sadece o listeye eklenen kullanıcılara özel hikayeler paylaşılmasına olanak tanıyordu.

Ancak bazen kullanıcılar bu listelerde yer almak istemiyor olabilir.

Bu durumu göz önünde bulunduran Instagram ise artık kullanıcıların eklendiği "yakın arkadaşlar" listelerinden kendi istekleriyle çıkabilmelerine olanak tanıyacak. 

Böylelikle kullanıcılar yakın arkadaşlar listesinde bulunmak istemedikleri kullanıcıların listelerinden kendilerini çıkarabilecekler.

Instagram'da kullanıcılar kendilerini "yakın arkadaşlar" listesinden çıkarabilecek - 1
Instagram'da kullanıcılar kendilerini "yakın arkadaşlar" listesinden çıkarabilecek - 2
Instagram'da kullanıcılar kendilerini "yakın arkadaşlar" listesinden çıkarabilecek - 3

YAKIN ARKADAŞLARA GÖNDERİ PAYLAŞIMI

Öte yandan Instagram artık yakın arkadaşlar özelliğini yalnızca hikayeler ile kısıtlamayacak. Artık gönderi paylaşımlarında da yakın arkadaşlar seçeneği bulunuyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...