Instagram'dan Reels akışına düzenleme: Takip edilenler seçeneği geldi

Instagram, Reels sekmesine yalnızca uygulamada takip ettiğiniz hesapların Reelslarını görmenizi sağlayan yeni bir "Takip Edilenler" akışı ekledi.



Instagram şimdiye kadar yalnızca takip ettiğiniz hesaplardan gelen gönderilerin yanı sıra önerilen kliplerin bir kombinasyonunu gösteren tek bir Reels akışı sunuyordu.

Ancak artık TikTok'un "Sizin İçin" ve "Takip Edilenler" akışları gibi, yalnızca seçtiğiniz hesaplardan en son videoları görmeyi seçebilirsiniz.



Ekranın sol üst köşesindeki "Reels" başlığına dokunarak ve ardından açılır menüden "Takip" seçeneğini seçerek Reels sekmenizi "Takip edilenler" olarak değiştirebilirsiniz. Ekranın sol üst köşesindeki geri okuna dokunarak ana Reels akışına kolayca geri dönebilirsiniz.