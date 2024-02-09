Instagram'a yapay zeka özelliği geldi. Platform artık mesajlara otomatik yanıt verecek

Instagram, gelen mesajlara otomatik yanıt verebilecek bir yapay zeka botu üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların takipçileriyle daha fazla etkileşime girmesi hedefleniyor.

Instagram'a yapay zeka özelliği geldi. Platform artık mesajlara otomatik yanıt verecek

Instagram, son 1 yıldır dünyayı kasıp kavuran özelliklerini platforma getirmeye hazırlanıyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar belirli anahtar kelimelere bağlı yanıtlar oluşturabilecek.

Böylelikle yapay zeka gelen mesajları analiz ederek en uygun yanıtı seçecek.

Yapay zeka özelliğinin Instagram'daki kuruluşların müşteri ilişkilerini iyileştirmeye yardımcı olacağı düşünülüyor.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir bilgi yok. Ancak, Instagram'ın yapay zeka botunu bu yıl içerisinde kullanıma sunmayı planladığı kaydedildi.

Instagram'a yapay zeka özelliği geldi. Platform artık mesajlara otomatik yanıt verecek - 1

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