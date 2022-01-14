'InvenDO Up Hızlandırma Programı' girişimci şirketler ekosistemine açılıyor

Kurum içi girişimcilik kültürünü geliştirmek adına Doğuş Grubu çatısı altındaki faaliyetlerine Doğuş Teknoloji liderliğinde çalışanlara projelerini hayata geçirme fırsatı sunan InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı'nın ardından şimdi de erken aşama girişimler için oluşturulan 'InvenDO Up Hızlandırma Programı' Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine hızlı bir giriş yapıyor.

SEÇİLEN HER GİRİŞİME 200 BİN TL'LİK DESTEK



'InvenDO Up Hızlandırma Programı'na dahil olan şirketlere; birçok farklı konuda eğitim, mentorluk, yazılım, teknik, muhasebe, mali müşavirlik, hukuk desteği, ofis alanı desteği, Doğuş Grubu ile işbirliği ve PoC yapabilme, yurt dışı pazarlarına açılabilme, yatırımcı ağlarına kolay erişim, Doğuş Grubu’nun potansiyel yatırımcılardan biri olabilme ve küresel teknoloji firmalarının vereceği destekler sayesinde operasyonel büyüme ve ölçeklendirme gibi pek çok imkan sunuluyor.

Program kapsamında, yenilikçi teknolojileri merkezine alan erken aşama girişimlerle yakın temas içerisinde çalışılacak. Ayrıca programa seçilen her bir girişime 200 bin TL tutarında nakit desteği de sağlanacak.

BAŞVURULAR VE SÜREÇ NASIL OLACAK?



Doğuş Grubu'nun faaliyet gösterdiği otomotiv, inşaat, emlak, perakende, turizm, yeme-içme ve medya gibi çeşitli sektörleri kapsayan ve yenilikçi teknolojiyi içerisinde barındıran programa www.invendoup.com websitesinden başvurabiliyor.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra değerlendirme komitesi tarafından seçilen girişimler jüri gününde sunumlarını yapacak. Seçim komitesi tarafından belirlenecek 6 girişim ile program Şubat 2022 itibariyle başlayacak.

Yaklaşık 6 ay sürecek programda girişimlere; sunum teknikleri, devlet hibeleri, satış ve pazarlamanın yanı sıra teknik konularda da eğitimler ve birebir mentorluklar verilecek, yatırımcı bağlantıları sağlanacak, performans hedefleri belirlenecek ve potansiyel müşteri tanıştırmaları gerçekleştirilecek.

Girişimlere, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft ve Oracle gibi programın iş ortakları aracılığıyla da avantajlar sunulacak.



2022 yılının en iddialı girişim hızlandırma programı olmaya aday 'InvenDO Up'a yenilikçi ve ölçeklenebilir bir iş modeli olan, yetkin bir ekibi bulunan, şirketleşmiş erken aşama tüm girişimler 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren başvurulabilir.



Son başvuru tarihi 12 Şubat 2022 olan program hakkında detaylı bilgi ve özel etkinlikleri takip edebilmek için www.invendoup.com websitesi ziyaret edilebilir.

