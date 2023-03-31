InvenDO Up, yeni dönem başvurularını bekliyor

Doğuş Yeni Girişimler bünyesinde gerçekleşecek InvenDO Up Girişim Hızlandırma Programı 2. dönem kayıtları başladı.



Girişimcilerin gelişimini hızlandırmak amacıyla düzenlenen ve bu yıl ikincisinin gerçekleştirileceği InvenDO Up Programı, erken aşama teknoloji girişimlerine mentorluk ve iş geliştirme desteklerine ek olarak yatırım imkanı da sunuyor.

400'DEN FAZLA BAŞVURU



2022 yılında ilki gerçekleştirilen InvenDO Up programı ile 400'den fazla başvuruyu değerlendirerek 3 girişimi mezun eden Doğuş Yeni Girişimler; 3pmetrics ve Ingosa girişimlerine tohum yatırımı gerçekleştirdi.

Hızlandırma programı boyunca, girişimcilere alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimlerin yanı sıra, düzenli mentorluk toplantıları ile satış, pazarlama, büyüme stratejileri, hedef kitle belirleme, en doğru fiyatlandırmayı oluşturma gibi alanlarda destek verildi.



GİRİŞİMCİLERE DOĞUŞ GRUBU İŞ AĞINA ERİŞİM VE YATIRIM DESTEĞİ



InvenDO Up Hızlandırma Programı için, Doğuş Yeni Girişimler'in bu dönemki program partneri Invexen olacak.

Program kapsamında, özellikle sürdürülebilirlik, kurumsal blockchain uygulamaları, makine öğrenmesi, IoT, siber güvenlik, elektrikli araçlar

ve mobilite altyapı çözümleri başta olmak üzere yapay zeka ve verinin gücünden faydalanmaya alanlara odaklanan girişimlere erişilmesi hedefleniyor.

Bununla sınırlı kalmayarak,Global pazarda hızla ölçeklenme hedefi ve potansiyeli olan tüm erken aşama teknoloji girişimleriprograma dahil edilmek üzere değerlendirebilecek.

Doğuş Grubu şirketleri ile sinerji yaratabilecek girişimlerin Grup bünyesindeki şirketlerde PoC yapma imkanı bulabileceği, yurt içi ve yurtdışı pazarlarda Doğuş Grubu erişim ağında bulunan potansiyel müşterilere ve yatırımcı ağlarına ulaşabileceği bu heyecan verici programda eğitim ve mentorluk faaliyetleri 3 ay sürecek.

PoC süreçlerinin tamamlanabilmesi için ise program desteği 6 ay boyunca devam edecek.

Programı başarıyla tamamlayanve yatırım kararı alınangirişimlere 700.000 TL'den başlayan nakit destek imkanı da sunan program ile girişimciler yerel ve global pazarda hızla büyüme fırsatlarına sahip oluyor.



