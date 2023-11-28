iOS 17.1.2 güncellemesinin geleceği tarih belli oldu

Apple, iPhone cihazlarında Wi-Fi bağlantı kopukluğu, telefonun kendiliğinden kapanması gibi sorunları düzeltmek için iOS 17.1.1'i kullanıcılar ile buluşturdu.

Ancak bu güncellemenin ardından kullanıcılar sorun yaşamaya devam etti.

MacRumors'un haberine göre, Apple'ın bu hataları gidermek için iOS 17.1.2 sürümünü bu hafta yayınlamayı planlıyor.

Küçük bir güncelleme olan iOS 17.1.2'nin hata düzeltmelerine odaklanması bekleniyor.

BU AY İKİNCİ HATA DÜZELTME GÜNCELLEMESİ ALACAK

iOS 17.1.2, iPhone 15 serisini etkileyen Wi-Fi bağlantı kopukluğu ve cihazların aniden kapanma sorununu gidermesi beklenen iOS 17.1.1'den sonra bu ay iPhone için ikinci hata düzeltme güncellemesi alacak.

BİR AYDIR BETA TESTİNDE



Apple'ın iOS 17.1.2'nin ardından, yaklaşık bir aydır beta testinde olan iOS 17.2'yi yayınlaması bekleniyor.