iOS 17.1 güncellemesi yayında: İşte yeni özellikler

Apple, iOS 17.1 ve iPadOS 17.1 güncellemesini yayınladı.

Yeni güncellemelerde Apple, AirDrop menzili dışındayken internet üzerinden büyük bir AirDrop dosya aktarımına devam etme desteği ekledi.

Apple Music uygulaması şarkıları, albümleri ve çalma listelerini favorilere ekleme seçenekleri içeriyor ve artık her çalma listesinin sonunda şarkı önerileri yer alıyor.



iPad'de iPadOS 17 güncellemesiyle beraber yapılan yenilikler ise şöyle;

AIRDROP



AirDrop menzilinden çıktığınızda içerik internet üzerinden aktarılmaya devam eder



STANDBY

Ekranın ne zaman kapanacağını kontrol etmek için yeni seçenekler (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max)



MÜZİK

Favori şarkıları, albümleri ve çalma listelerini içerecek şekilde genişletildi ve favorilerinizi kitaplıkta görüntülemek için filtreleyebilirsiniz.



Yeni kapak resmi koleksiyonu, çalma listenizdeki müziği yansıtmak için renk değiştiren tasarımlar sunuyor.

Şarkı önerileri her çalma listesinin altında görünür ve çalma listenizin havasına uygun müzik eklemeyi kolaylaştırır.

Güncellemeyle birlikte gelen iyileştirmeler ise şöyle;

Kilit Ekranında Fotoğraf Karıştırma ile kullanmak için belirli bir albüm seçme seçeneği.

Matter kilitleri için ev anahtarı desteği.

Cihazlar arasında senkronize edilen Ekran Süresi ayarlarının güvenilirliği artırıldı.

Bir Apple Watch'u aktarırken veya ilk kez eşleştirirken Önemli Konum gizlilik ayarının sıfırlanmasına neden olabilen bir sorunu düzeltti.

Başka bir çağrıdayken gelen arayanların adlarının görünmemesine neden olan bir sorun giderildi.

Özel ve satın alınan zil seslerinin metin tonunuz için seçenek olarak görünmemesine neden olan bir sorun giderildi.

Klavyenin daha az yanıt vermesine neden olabilecek bir sorun giderildi.

Çarpışma algılama optimizasyonları (tüm iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri)

Görüntü kalıcılığına neden olabilecek bir sorunu düzeltildi.