iPhone 15'in en pahalı olduğu ülkeler belli oldu

Kullanıcılar ile 12 Eylül salı günü Apple tarafından düzenlenen lansmanda buluşan iPhone 15 modellerinin en pahalı olduğu ülkeler belli oldu. Araştırmanın 36 ülke arasında yapıldığı kaydedilirken, Türkiye iPhone 15 modellerinin en pahalı satıldığı ikinci ülke oldu.

iPhone 15'in en pahalı olduğu ülkeler belli oldu

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, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Wonderlust lansmanıyla birlikte iPhone 15 modellerini kullanıcıların beğenisine sundu.

Çıkış fiyatlarında dolar bazlı olarak zam yapılması bekleniyordu ancak devi yeni iPhone modellerine zam yapmadan çıkış gerçekleştirdi.

22 Eylül'de ön siparişlere açılacak olan iPhone 15 modellerinin en pahalı olduğu ülkeler belli oldu.

36 ülke arasında yapılan araştırmalara göre Türkiye, iPhone 15 modellerinin en pahalı satıldığı ikinci ülke oldu.

İşte iPhone 15'in en pahalı olduğu ülkeler;

  • Brezilya - 1.879 dolar
  • Türkiye - 1.857 dolar
  • Meksika - 1.268 dolar
  • Filipinler - 1.006 dolar
  • Birleşik Krallık - 998 dolar

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