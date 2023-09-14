iPhone 15'in en pahalı olduğu ülkeler belli oldu

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Wonderlust lansmanıyla birlikte iPhone 15 modellerini kullanıcıların beğenisine sundu.

Çıkış fiyatlarında dolar bazlı olarak zam yapılması bekleniyordu ancak teknoloji devi yeni iPhone modellerine zam yapmadan çıkış gerçekleştirdi.

22 Eylül'de ön siparişlere açılacak olan iPhone 15 modellerinin en pahalı olduğu ülkeler belli oldu.

36 ülke arasında yapılan araştırmalara göre Türkiye, iPhone 15 modellerinin en pahalı satıldığı ikinci ülke oldu.

İşte iPhone 15'in en pahalı olduğu ülkeler;