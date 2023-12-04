iPhone cihazlarda deprem bildirimi nasıl aktif edilir?

4 Aralık 2023 tarihinde Bursa merkezli gerçekleşen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler çevre illerden hissedildi.
Bazı kullanıcılar sosyal medya platformlarında Google'ın Android cihazlarda depremi 1 dakika önceden bildirdiğini belirtti.
Depremin hissedildiği bölgelerde halkta endişe bulunmasıyla beraber iPhone cihazlara sahip kullanıcılar bu özelliğin olup olmadığını merak ediyordu.
İşte iPhone cihazlarda deprem bildirimlerinin aktif edilmesinin yolu
İlk olarak Ayarlar kısmına girerek "Bildirimler" sekmesine giriş yapıyoruz.
Daha sonra cihaza yüklü uygulamaların yer aldığı bir ekran geldiğinde en aşağıya inerek
"Hayati Uyarı Bildirimi"
"Kayıp/Kaçırma Uyarı Bildirimi"
Seçeneklerini aktif ederek deprem uyarı bildirimlerini alabilirsiniz.