iPhone cihazlarda deprem bildirimi nasıl aktif edilir?

Daha sonra cihaza yüklü uygulamaların yer aldığı bir ekran geldiğinde en aşağıya inerek

"Hayati Uyarı Bildirimi"

"Kayıp/Kaçırma Uyarı Bildirimi"

Seçeneklerini aktif ederek deprem uyarı bildirimlerini alabilirsiniz.