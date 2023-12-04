iPhone cihazlarda deprem bildirimi nasıl aktif edilir?

Bursa Mudanya açıklarında 4 Aralık tarihinde yaşanan 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler Android cihazlarda 1 dakika önceden bildirim olarak gönderildi. Apple kullanıcıları ise iPhone cihazlarda bu özelliğin nasıl aktif edileceğini merak ediyordu. iPhone'da deprem bildirimi nasıl aktif edilir? İşte ayrıntılar...

iPhone cihazlarda deprem bildirimi nasıl aktif edilir?

4 Aralık 2023 tarihinde Bursa merkezli gerçekleşen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler çevre illerden hissedildi.

Bazı kullanıcılar sosyal medya platformlarında 'ın Android cihazlarda depremi 1 dakika önceden bildirdiğini belirtti.

Depremin hissedildiği bölgelerde halkta endişe bulunmasıyla beraber iPhone cihazlara sahip kullanıcılar bu özelliğin olup olmadığını merak ediyordu.

İşte iPhone cihazlarda deprem bildirimlerinin aktif edilmesinin yolu

iPhone cihazlarda deprem bildirimi nasıl aktif edilir? - 1

İlk olarak Ayarlar kısmına girerek "Bildirimler" sekmesine giriş yapıyoruz.

iPhone cihazlarda deprem bildirimi nasıl aktif edilir? - 2

Daha sonra cihaza yüklü uygulamaların yer aldığı bir ekran geldiğinde en aşağıya inerek  

"Hayati Uyarı Bildirimi"

"Kayıp/Kaçırma Uyarı Bildirimi"

Seçeneklerini aktif ederek deprem uyarı bildirimlerini alabilirsiniz.

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