iPhone kullanıcılarına Apple'dan sevindirici haber: 2 yıl daha ücretsiz

Apple, iPhone 14 cihazlarla birlikte kullanıma sunduğu uydu üzerinden acil yardım gönderme özelliğini 2 yıl daha ücretsiz olarak kullanımda tutacak.

Şebeke olmayan bölgelerde acil durumdaki kullanıcılar, iPhone 14 ve 15 modellerinde yardım ekiplerine uydu üzerinden mesaj göndererek yardım isteyebiliyor.

Apple bu özelliği iPhone 14 ve 15 cihazlarını satın alan herkese iki yıllık ücretsiz erişim sağlayacağını açıkladı.

Apple, ücretsiz erişim süresi sona erdiğinde bu özellik için ne kadar ücret talep edeceğini ise söylemedi.

Apple'ın dünya çapında iPhone ürün pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Kaiann Drance, "Los Angeles'ta arabası 400 metrelik bir uçurumdan düştükten sonra kurtarılan bir adamdan İtalya'daki Apenin Dağları'nda bulunan kayıp yürüyüşçülere kadar, müşterilerimizin başka türlü ulaşamayacakları acil durum müdahale ekipleriyle bağlantı kurabildiklerine dair hikayeler duymaya devam ediyoruz."

"iPhone 14 ve iPhone 15 kullanıcılarının bu çığır açan hizmetten iki yıl daha ücretsiz olarak yararlanabilecek olmalarından dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

