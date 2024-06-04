iPhone ve Android cihazlar için tehlike: Siber saldırılardan nasıl korunulur?

NSA'daki yetkililer iPhone veya Android cihazı olan herkesin bilgisayar korsanlarından korunmak için telefonlarını haftada bir kez kapatıp açması gerektiğini belirtiyor.

Bu öneri, kullanıcıların telefonlarına herhangi bir bağlantıya tıklamadan casus yazılım indirilmesini içeren 'zero-click' saldırılarını engellemeyi amaçlıyor.

NSA, bu yöntemin uygulamalarımız veya internet tarayıcılarımız gibi arka planda sürekli çalışan büyük bilgi depolarını geçici olarak temizlediğini onaylıyor.

HALKA AÇIK Wi-Fi AĞLARINA DİKKAT!

Ayrıca NSA, kullanıcıları halka açık WiFi ağlarına bağlanma konusunda dikkatli olmaları ve telefonlarının yazılım ve uygulamalarını düzenli olarak güncellemeleri konusunda uyardı.

SİBER SALDIRI RİSKİ NASIL AZALTILIR?

Bir NSA belgesi, tüm iPhone ve Android kullanıcılarının siber saldırı riskini azaltmak için atması gereken adımları sıraladı.

Telefonunuzu yeniden başlatmak, daha az bilinen bir korunma yöntemi olmakla birlikte, etkili bir savunma aracıdır.

Diğer kötü amaçlı yazılım türlerinin aksine, sıfır tıklama saldırıları kurbandan herhangi bir etkileşim gerektirmez.

Bilgisayar korsanları, kötü amaçlı bir bağlantıya tıklamanız veya dosya indirmeniz gerekmeksizin bir yazılım açığından yararlanarak cihazlara erişim sağlar.

Sistem kapatılıp açılmazsa, siber suçlular cihazlara kötü amaçlı dosyalar yüklemek için açılan URL'leri manipüle edebilir.

Telefonu kapatıp açmak, tüm uygulamaların kapanmasını ve tüm banka hesaplarından çıkış yapılmasını sağlar, böylece bilgisayar korsanlarının hassas bilgilere erişimini engeller.

Yeniden başlatma yöntemi, bir saldırganın oturum açma bilgileri gibi hassas bilgileri çalmak için hedefli sahte e-postalar gönderdiği spear-phishing saldırıları üzerinde de etkili olabilir.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ SIK SIK YAPILMALI

NSA belgesi ayrıca kullanıcıları, cihazlarının güvenli olduğundan emin olmak için yazılım ve uygulamaları sık sık güncellemeleri gerektiği konusunda bilgilendiriyor.

Zamanla bilgisayar korsanları bir sisteme girmenin yeni yollarını bulur, ancak eski yazılımı güncellemek, verilerinize erişmek için kullanılabilecek olası kusurları veya boşlukları ortadan kaldırır.

BLUETOOTH DEVRE DIŞI BIRAKILMALI

NSA ayrıca, kullanılmadığı zamanlarda Bluetooth’un devre dışı bırakılmasını tavsiye ediyor. Bu tavsiyelerin yüzde 100 etkili olmadığı, ancak bazı kötü niyetli faaliyetlere karşı kısmi koruma sağladığı da belirtildi.