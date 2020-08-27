ISS araştırması, bir bakterinin Mars'a yolculuğa dayanabileceğini ortaya koydu

Uluslararası Uzay İstasyonu araştırması, bir bakterinin Mars'a yolculuğa dayanabileceğini ortaya koydu



CNN International'ın haberine göre, mikropların bir gezegenden diğerine taşınarak yaşamı başlatabileceklerine ilişkin teoriyi test etmek amacıyla tasarlanan Japon Tanpopo misyonu çerçevesinde, alüminyum levhalar içinde kurutulmuş Deinococcus bakterisi topakları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışındaki panellere yerleştirildi.



Çeşitli kalınlıklarda Deinococcus topakları koyulan levhalardan 1, 2 ve 3 yıl sonra veri toplandı ve bakterinin ne kadar dayandığı test edildi.



Uzmanlar, 0,5 milimetreden daha büyük topaklar halindeki bakterilerin DNA hasarıyla kısmen hayatta kaldığını gözlemledi.



Bilim insanları, ayrıntıları "Frontiers in Microbiology" dergisinde yayımlanan çalışma için "bulguların, birkaç yıl içinde mikropların gezegenler arası transferinin olasılığını desteklediği" değerlendirmesi yaptı.



"Bakterilerin Conan"ı olarak anılan Deinococcus'un, soğuğa, sıvı kaybına ve aside karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.



Guinness Dünya Rekorları Kitabı'nda yaşamın ışığa en dayanıklı formu olarak anılan Deinococcus bakterisinin bir insanı öldürebilecek radyasyonun 3 bin katına direnç gösterdiği ifade ediliyor.