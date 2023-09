İTÜ’den girişimcilere çok özel hızlandırma programı

Türkiye’nin en yüksek potansiyele sahip girişimlerini bir araya getirerek onlara kendi ihtiyaçlarına özel destekler sunacak olan “1773 Girişim Hızlandırma Programı” başvuru almaya başladı. Program sadece fikir aşamasındaki girişimleri değil, ileri aşamalardaki girişimlerin de büyüme hızlarını artırmayı hedefliyor. 3 aylık dönemler halinde işleyecek programa, her dönemde en fazla 15 girişim kabul edilecek. Bu girişimlerin 5’i tüm Türkiye’den gelecek başvurular içinden, 5’i İTÜ öğrencisi veya mezunu kurucuları olan girişimlerden, 5’i de akademik girişimcilerden seçilecek.



Seçim kriteri olarak iş fikirlerini belirli bir aşamaya getirmiş, daha önce fikrini müşteri önünde denemiş ve sonuç almaya başlamış girişimlere öncelik verilecek olan program; sadece yazılım, oyun, mobil uygulama gibi popüler alanlarla sınırlı kalmayıp, etki potansiyeli yüksek tüm teknoloji girişimlerine açık olacak.



Programda ayrıca standart ve kalabalık sınıf eğitimleri verilmeyecek. Bunun yerine girişimlerin ve girişimcilerin tek tek ihtiyaçları belirlenerek özel gelişim programları düzenlenecek. Ayrıca program kapsamında yer alacak mentorların doğrudan girişimcilik veya girişim yatırımcılığı tecrübesi olması bir ön şart olacak. Program boyunca her bir grubun performansı bir girişim koçu tarafından yakından takip edilerek grubun performansı desteklenecek. Her bir girişimin başarıya ulaşması ve büyümesini hızlandırması için İTÜ’nün geniş mezun ağı ve paydaşları harekete geçirilecek.



Süreç boyunca tüm gruplar kendi yatırım ihtiyaçlarına ve sektörel bilgi ihtiyaçlarına uygun melek yatırımcı ve yatırım fonlarıyla tanıştırılacak. Yatırım alma süreci boyunca girişimcilere müzakere ve hukuk desteği sağlanacak. Girişimcilere ayrıca patent ve markalaşma desteği de verilecek. İTÜ Ginova Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde yürütülen programda İTÜ’lü girişimlere ek eğitim ve mentorluk hizmetleri de sunulacak.



İhtiyaçlara doğrudan odaklanan bu program, 1773 İTÜ Teknopark tarafından girişimcilerden hiçbir bedel veya hisse opsiyon karşılığı istenmeden verilecek. Programın tek beklentisi, başarılı girişimci grupların program süresince işleriyle birlikte sadece bu programa odaklanmaları. Üç aylık dönemin sonunda başarılı girişimler kuluçka merkezine davet edilecek. Ayrıca programa kabul edilmiş tüm gruplarla iletişim hiç kesilmeyip gelecekte de desek süreçleri devam edecek.

Girişimciler programın ilk döneminde yerlerini almak için www.1773ituteknopark.com web sitesi üzerinden programa başvurmaya davet ediliyorlar.