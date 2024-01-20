Japon yazar ödüllü romanını yazarken yapay zeka kullandığını itiraf etti

Japonya'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri yapay zeka yardımıyla yazılan bir romana verildi.



Çarşamba günü Akutagawa Ödülü'nü yazar Rie Kudan'a veren tören sırasında yazar, romanının "yaklaşık yüzde beşinin" yapay zeka sohbet botu ChatGPT kullanılarak yazıldığını itiraf etti.



Kudan'ın jüri tarafından kusursuz denilerek övülen romanı "The Tokyo Tower of Sympathy", yapay zeka konseptli fütüristik bir Tokyo'da geçiyor.



Roman, suçlular için bir rehabilitasyon merkezi inşa eden mimar Sara Makina ile biyografisini yazan genç Takuto'yu konu alıyor.



33 yaşındaki yazar ödül konuşmasında yapay zekanın yazma sürecini bu kadar ağır etkilemesinden utanmıyormuş gibi görünüyordu.



Ödülün kendisine verilmesinin ardından, "Bu kitabı yazarken ChatGPT gibi üretken yapay zekadan aktif olarak yararlandım. Kitabın yaklaşık yüzde beşinin yapay zeka tarafından oluşturulan cümlelerden aynen alıntılandığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Kudan'a ödülü veren jüri üyeleri, çalışmanın "kusursuz" olduğunu ve "herhangi bir hata bulmanın zor" olduğunu söyledi.

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