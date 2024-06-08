Japonya "aktif siber savunmasını" güçlendirecek

Japonya hükümeti siber saldırıları önlemek amacıyla erken uyarı sinyal sistemi dahil "aktif siber savunma" kapasitelerini güçlendirecek.

Japonya "aktif siber savunmasını" güçlendirecek

Başbakanı Kişida Fumio, Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Bakanı Kono Taro liderliğindeki hükümetin siber savunma uzman heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede Kişida, "Mevcut güvenlik ortamı ışığında Japonya'nın siber saldırılarla mücadele kapasitesini geliştirmek giderek acil bir görev haline geliyor" dedi.

Kişida, görüşmede Bakan Kono'ya, siber saldırıları önlemek amacıyla erken uyarı sistemi dahil "aktif siber savunma" kapasitelerinin güçlendirilmesi talimatı verdi.

Bakan Kono, siber güvenlik ve hukuk alanından toplamda 17 uzmanın yer aldığı heyetle görüşmesinde, "insanların hak ve çıkarlarını korunmasının" önemini vurguladı.

Buna göre uzman heyet, bu alanda yasa tasarısı hazırlayacak ve bu tasarı sonbahar aylarındaki olağanüstü meclis oturumu öncesi hükümete sunulacak.

Güçlendirilme kapsamında siber saldırı işaretlerini gözlemleyip saptayacak "aktif siber savunma" kapasiteleri "düşman sunucularını bilgisayar virüsleriyle etkisiz hale" getirebilecek.

Yasa tasarısında "iletişim gizliliğine ilişkin anayasal güvencelerin ihlal edilmemesi" yönelik garantiler de dikkate alınması planlanıyor.

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