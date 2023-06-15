Japonya'da Drone kargo hizmeti: siparişler evlere gökten iniyor

ORTA ÇAĞ USULÜ MANCINIKLA YÜKSEK TEKNOLOJİ



Müşteriler, ilaç ve tıbbi ürün gibi acil ya da yükte hafif günlük ihtiyaçlarını internet yoluyla adadan sipariş veriyor. Siparişler, alışveriş yapılan firmaya ulaşıyor. Paraşütlü kargonun hizmet bedeli ise 1000 yen (yaklaşık 7 ABD doları).



Eczane ya da süpermarket gibi alışveriş yapılan firmaya ulaşan sipariş, paketlenerek ön teslimat kamyonetine yükleniyor. Kamyonet, Sora-iina'nın drone merkezine hareket ediyor.



Drone merkezine ulaşan paketli sipariş, kırmızı ve paraşütlü posta kutusuna konuluyor. Posta kutusu drone'a yerleştiriliyor. Depodaki drone raydan indiriliyor ve yanındaki kurulu mancınık benzeri kızağa konuluyor.



Orta Çağ usulü mancınıkla fırlatılan drone, göz açıp kapayıncaya kadar havaya fırlıyor. Havada süzülmeye başlayan drone, gideceği yönü hesaplayarak adanın o bölgesine doğru yol almaya başlıyor.



Saatte 100 kilometre seyir hızına ulaşabilen kanatlı drone, teslimat merkezinden azami 80 kilometre çapında menzile sahip. Sökmesi kolay, strafor ve plastikten üretilen dronelar, olası çarpışmada nesnelere de çok az hasar veriyor.



PARAŞÜTLER AÇILARAK İNİŞ YAPIYOR



Drone daha önce sistemine girilen teslimat noktasına ulaşınca gövdesindeki kapakları açıp kargoyu yüzlerce metre yükseklikten yere bırakıyor. Kargonun üzerindeki paraşütlerin açılmasıyla sipariş edilen ürün serbest düşüşle basit şekilde iniş yapıyor.



Ürün teslim başarı oranının yüzde 97 olduğu paraşüt kargoların inişinde 10 metre sapma olabiliyor. Rüzgarlı havaların dışında ciddi sorunlar yaşanmıyor.



Paraşütlü kargosunu bırakan drone, havada süzülerek otomatik şekilde merkeze geri dönüş yolunu tespit ediyor.



Merkeze yaklaştığını saptayan drone yavaşlıyor ve kuyruğundaki kanca vasıtasıyla havada kurulu tele takılarak tuzağa çekilen kuş gibi yakalanıyor.



KÖPÜKTEN UÇAK, KAĞITTAN PARAŞÜT



Halen geliştirilen ve strafor malzeme yoğunluklu üretilen dronelar, kutuları ve paraşütleri dahil azami 1,8 kilogram taşıyabiliyor. Kargo ağırlığı da hesaba katılarak paraşüt kağıttan imal ediliyor. Paraşütler, kullanıldıktan sonra geri toplanmıyor, atılıyor.



50 kilometrelik mesafeyi yaklaşık yarım saatte kateden insansız hava araçlarını geliştirme çalışmaları sürüyor, zaman içinde hız ve yük taşıma kapasitelerinin artması bekleniyor.



TALEP OLMASI HALİNDE TÜM ÜLKEDE HİZMETE HAZIR



Sora-iina Üst Yöneticisi (CEO) Matsuyama Michelle Mika, AA muhabirine, bu hizmeti ada sakinlerinin ilaç ve günlük ihtiyaçlarını teslim etmek amacıyla başlattıklarını söyledi.



Adada faal işletmecilerle işbirliğini artırmak istediklerini belirten Mika, "İşin ticari tarafını düşünerek nasıl para kazanılabileceğini de bulmamız gerekiyor." dedi.



Talep gösterilmesi halinde Japonya'nın yoğun nüfuslu bölgelerinde hizmet vermeye hazır olduklarını kaydeden Mika, eyalet valiliği ve merkezi hükümetin projeye sağladığı sübvansiyonun miktarına yönelik yorum yapmaktan çekindi.



Birçok hizmetin yeterli düzeyde ulaştırılamadığı kırsal bölge ve uzak adalar, dronela teslimatın popüler noktalarından.



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