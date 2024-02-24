Japonya'dan çipe dev teşvik

Japonya, çip devi Taiwan Semiconductor'ın (TSMC) Kumamoto'daki tesisinin genişletilmesi için 4,86 milyar dolar ilave teşvik sağlayacak.



Japonya Ekonomi Bakanı Ken Saito, TSMC şirketine ülkedeki fabrikasını genişletmesi için 732 milyar yen (4,86 milyar dolar) ek sübvansiyon kararı aldıklarını duyurdu.



TSMC'nin çip üretme kararı, Tokyo'nun gelişmiş yarı iletken üretimini canlandırma çabalarının ardından geldi.



Saito, "Çipler ilk fabrikadan daha gelişmiş olacak, yapay zeka ve otonom sürüş için kullanılabilecek. Japonya'da istikrarlı yarı iletken tedarikine sahip olmamızı sağlayacak." dedi.



ABD ve Almanya'da da genişlemesini sürdüren TSMC, yıl sonundan önce Japonya'da seri üretime geçmeyi planlıyor. Tayvanlı şirkete göre, ikinci bir tesis de dahil olmak üzere bu girişime yapılacak toplam yatırım 20 milyar doları aşacak.



Yeni teşvik, şirketin Japonya'daki ilk fabrikası olan mevcut binanın yanında yeni bir üretim binasının inşasına harcanacak.