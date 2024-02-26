Japonya'nın uzay aracı Ay gecesinde hayatta kalmayı başardı

Japonya'nın Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmeyi başaran SLIM uzay aracı iniş sırasında düştüğü için güneş enerjisi ile çalışan bataryaları çalışmayı durdurmuştu.



Uzay ajansı aracın "kış uykusuna" yattığını açıklamıştı ve Güneş'in konumuna göre yeniden göreve dönebileceğini belirtmişti.



Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı sondanın bir "Ay gecesi"nde hayatta kalacak şekilde tasarlanmadığını söylemişti.



Ajans bugün yayınladığı bir açıklamada beklenenin aksine SLIM Ay'a iniş aracının dondurucu bir Ay gecesinden sağ kurtulduğunu ve Dünya ile yeniden iletişim kurduğunu söyledi.



Ay gecesini atlatması uzay aracının Ay yüzeyinde çalışmalarını sürdürmeye devam edebileceği anlamına geliyor.

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