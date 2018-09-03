Koşu ve bisiklet sporları gibi hareket halindeki sporcular için özel olarak tasarlanan kulaklık, serinin önceki üyelerinden farklı olarak ter geçirmez yapısının yanı sıra IPX7 su geçirmezlik sertifikasıyla yağmur, kar ve maksimum 1 metre derinlikteki suya karşı koruma sağlıyor.

Jaybird X4, değişik boyutlarda tasarlanan yeni ultra yumuşak silikon uçlarıyla, farklı kulak yapılarına uyum sağlayarak ergonomi sunuyor. Tam şarjla kesintisiz 8 saat çalışan Jaybird X4’ün bataryası, 10 dakikalık şarj işlemiyle 1 saat müzik dinlemeye imkân tanıyor.



Jaybird için özel olarak tasarlanan termo-reaktif köpük özellikli Comply Ultra süngerleriyle kulak kanallarına tutunan kulaklık, yeni Speed ​​Cinch kordon yönetim sistemi sayesinde kullanıcıların ense kısmında kalan kablonun uzunluğunu uygun şekilde ayarlamalarına olanak sağlıyor.

Çok yönlü mikrofonu sayesinde, aramaları ve sesli asistanları sorunsuz bir şekilde yönetebilmeyi sağlayan Jaybird X4, tüm koşullarda temiz ve net bir ses iletimi sağlıyor.